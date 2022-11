Roma: assessore Personale, presto confronto dell'azienda con cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente alle vicende del Quarticciolo l'Ater "ha comunicato che l'incontro odierno è saltato per motivi contingenti e che è già stata fissata una nuova data per recuperarlo". Lo dichiara Andrea Catarci, assessore Capitolino alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti. "Presto riprenderanno i lavori nel quartiere, dove Regione e Azienda hanno sostenuto diverse iniziative e riqualificazioni meritorie in questi anni. È davvero una buona notizia, Quarticciolo se la merita. Sono convinto che si potrà arrivare a una soluzione positiva delle questioni ancora appese per affrontare temi importanti che impattano sulla vita di tante famiglie a Quarticciolo come nel resto della città. Grazie davvero a Regione e Ater", conclude.(Com)