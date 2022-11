Uruguay: compiuti 95 omicidi nel terzo trimestre, +17 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero degli omicidi in Uruguay nel terzo trimestre ha segnato un incremento del 17 per cento su anno secondo dati ufficiali del ministero dell'Interno. In termini nominali, ha spiegato oggi in una conferenza stampa il titolare del dicastero, Luis Alberto Heber, si tratta di 95 omicidi compiuti nel periodo compreso tra luglio e settembre. A fronte dell'aumento del numero di omicidi Heber ha sottolineato il netto calo delle statistiche relative a furti e rapine così come il fatto che la maggior parte degli omicidi hanno riguardano persone che presentano precedenti e che sono quindi riconducibili alla sfera criminale. "Delle 95 persone vittime di omicidio 71 hanno precedenti penali e questo significa che il 75 per cento di questi delitti sono prodotti da gente legata al crimine". Di tutti gli omicidi, ha aggiunto Heber, solo 2 sono legati ad eventi come un furto o una rapina. In questo senso, ha sottolineato Heber, si tratta della cifra più bassa dal 2015. (segue) (Abu)