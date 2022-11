Uruguay: compiuti 95 omicidi nel terzo trimestre, +17 per cento su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro che emerge è quindi quello di un notevole incremento della violenza legata al crimine organizzato e principalmente al traffico di droga, riconoscono le autorità. Negli ultimi anni l'Uruguay appare sempre più al centro degli interessi delle grandi organizzazioni della droga. Da Montevideo, dove si era rifugiato negli anni di latitanza, era evaso clamorosamente nel 2019 il boss della ndrangheta Rocco Morabito. Qui si era rifugiato per anni anche uno dei capi del cartello messicano di Jalisco, Gerardo Gonzalez Valencia, poi estradato negli Usa nel 2020. Sono sempre più frequenti inoltre i sequestri in Europa di ingenti carichi di droga provenienti dal porto di Montevideo, come le 4,5 tonnellate di cocaina intercettate ad Amburgo nel 2019 in un container di soia. Un carico di oltre 600 chili di cocaina era stato scoperto successivamente anche all'aeroporto di Mulhouse in Francia all'interno di un jet privato proveniente dall'aeroporto Carrasco di Punta del Este. La lotta al traffico di droga è stata di fatto uno dei principali punti della campagna elettorale che ha portato il conservatore Luis Lacalle Pou alla presidenza nel 2020. (segue) (Abu)