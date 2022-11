Uruguay: compiuti 95 omicidi nel terzo trimestre, +17 per cento su anno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una recente inchiesta dell'agenzia Antidroga del Paraguay ha portato d'altra parte alla scoperta della prima vera e propria organizzazione criminale legata al traffico di droga radicata in Uruguay. Si tratta del Pcu, Primer cartel uruguayo, che secondo le autorità di Assunzione si costituisce come una rete dedita al riciclaggio di denaro sporco proveniente dal traffico di droga. "All'inizio non sapevamo a che si riferisse la sigla Pcu", ha ammesso il portavoce della segreteria Antidroga del Paraguay, Francisco Ayala, in un'intervista rilasciata al portale uruguaiano "Subrayado". "Successivamente sono emersi elementi relativi alla creazione di una struttura in territorio uruguaiano denominata Primer cartel uruguayo con legami con il Paraguay". "Riteniamo che il modello dei cartelli si sta replicando anche in Uruguay includendo le connessioni con la politica", ha aggiunto Ayala. (segue) (Abu)