Uruguay: compiuti 95 omicidi nel terzo trimestre, +17 per cento su anno (6)

- L'inchiesta dell'antidroga paraguaiana che ha portato alla scoperta delle operazioni del Pcu ha individuato come uno dei capi dell'organizzazione il trentenne paraguaiano Sebastian Marset, apparentemente con forti legami nel paese rioplatense e attualmente ancora latitante. Le indagini hanno determinato che Marset era stato arrestato a ottobre del 2021 dalle autorità di Dubai per possesso di un passaporto falso del Paraguay ma che era stato poi liberato su intervento del consolato dell'Uruguay che gli avrebbe fornito un passaporto legale. Sul presunto leader del Pcu pesavano fra l'altro antecedenti per traffico di droga in Uruguay risalenti al 2018. "Quanto è successo a Dubai dà un'idea del livello in cui si muove l'organizzazione", ha affermato Ayala. (Abu)