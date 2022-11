Polonia: Borrell, solidarietà alle vittime, Europa unita nel sostegno all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea esprime la propria incrollabile unità, determinazione e piena solidarietà alla Polonia e al popolo polacco in seguito all'esplosione di un missile avvenuta nel villaggio di Przewodow. È quanto si legge nella dichiarazione che l'alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha rilasciato in un comunicato stampa. "Esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie delle vittime in Polonia e Ucraina, l'Ue sostiene pienamente l'indagine in corso in Polonia per accertare i fatti sul campo, e resterà in stretto contatto con i nostri partner, compresa la Nato, sui prossimi passi da compiere", si legge nella nota, che poi condanna la guerra di aggressione russa in Ucraina: "questo tragico incidente è il risultato dell'ennesima massiccia ondata di attacchi missilistici sferrati ieri dalla Russia sulle città ucraine, che hanno preso di mira civili e infrastrutture. Questi attacchi sono gravi violazioni del diritto internazionale". Borrell, attraverso la dichiarazione, torna a chiedere al Cremlino la fine delle ostilità e a confermare il sostegno europeo all'Ucraina. "Rimaniamo fermi nel nostro sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e al suo diritto intrinseco di autodifesa contro l'aggressione russa. Continueremo a fornire un forte sostegno politico, militare, umanitario e finanziario, per tutto il tempo necessario", si legge nel testo. "La Russia, tutti i responsabili e i complici saranno chiamati a risponderne. Siamo uniti nella solidarietà", conclude Borrell nella sua dichiarazione. (Beb)