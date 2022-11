Medio Oriente: “Axios”, non c’è la Casa Bianca dietro avvio indagini Fbi su morte Shireen Abu Akleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio di una indagine del Federal Bureau of Investigation (Fbi) sulla morte di Shireen Abu Akleh, giornalista palestinese (naturalizzata statunitense) uccisa lo scorso 11 maggio mentre copriva per l’emittente “Al Jazeera” una operazione delle forze di difesa israeliane in un campo profughi in Cisgiordania, non è stato chiesto dalla Casa Bianca o dal dipartimento di Stato. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che l’amministrazione del presidente Joe Biden ha ribadito al governo israeliano di non essere dietro la decisione, che ha portato ad una crisi nei rapporti tra i due Paesi. Le indagini condotte a settembre hanno definito “probabile” che la giornalista sia stata uccisa da un proiettile vacante sparato da un militare delle forze di difesa israeliane, anche se non è stato possibile stabilire da chi è partito il colpo. Secondo le fonti, l’avvio di una indagine del Fbi sarebbe stato deciso prima delle elezioni politiche che hanno avuto luogo in Israele il primo novembre, anche se il dipartimento della Giustizia ha notificato la decisione a Gerusalemme tre giorni dopo la chiusura delle urne. (Was)