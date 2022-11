Lazio 2023: Pedica (+Eu), nel Lazio possiamo vincere ma serve responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la debacle alle elezioni politiche del 25 settembre, il Lazio è una regione dove si può tornare a vincere ma per farlo serve tanta responsabilità. Per prima cosa basta discutere su temi che non sono di competenza della Regione ma del Comune di Roma, come il termovalorizzatore. Serve una coalizione larga non solo sul programma ma anche sul candidato che oggi è D'Amato. Tocca perciò a D'Amato ascoltare tutti i partiti della coalizione e decidere un percorso comune". È quanto afferma in una nota il segretario del Lazio di Più Europa Stefano Pedica. (Com)