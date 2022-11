Mafia: Sogemi, svolgeremo verifiche su azienda "commissariata" dalla Dia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sogemi Spa, avendo appreso attraverso gli organi di stampa la notizia dei provvedimenti del Tribunale di Milano nei confronti della società appaltatrice Bertini Srl, svolgerà ogni opportuna verifica interna sui nominativi oggetto del provvedimento e resta a completa disposizione di tutte le autorità competenti per fornire ogni informazione utile". Lo comunica Sogemi Spa, l'azienda che gestisce i mercati agroalimentari all'ingrosso di Milano, in merito al provvedimento eseguito dalla Dia - la Direzione investigativa antimafia - nei confronti di una società di costruzioni edili operante nel Nord Italia. (Com)