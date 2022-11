Veneto: assessore Sanità, situazione d'emergenza per medici di base ma è problema di intero Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina l'assessore alla Sanità regionale Manuela Lanzarin ha tenuto un punto stampa per fare chiarezza rispetto alla questione della carenza dei medici nel territorio. "Non abbiamo mai nascosto che esiste una situazione di emergenza per quanto riguarda i medici di base, ma è un problema che attanaglia tutta Italia e che si è acuito dopo la fase calda del Covid", ha dichiarato l'assessore Lanzarin. "A livello nazionale vanno trovate risposte - ha poi proseguito - a una professione che non è evidentemente più appetibile come un tempo lavorando sui carichi di lavoro, sugli aspetti incentivanti, sulla burocrazia che grava sugli mmg, sulla qualità della vita". In Veneto "la situazione è di emergenza, ma non drammatica come da alcune parti la si vuole descrivere. Oggi abbiamo in attività 2.766 medici di medicina generale. Dal 2023 al 2025 sono previsti 462 pensionamenti, ma nello stesso periodo i corsi di formazione triennali in atto diplomeranno 589 nuovi medici", ha aggiunto l'assessore. Nei prossimi mesi ci sarà anche un Tavolo di confronto con i Medici di medicina generale "nel quale ragioneremo di un modello assistenziale generale per tutto il territorio, sulla base delle necessità dello stesso, area per area. Vogliamo portare avanti un lavoro comune e condiviso, base per le scelte migliori che andranno fatte", ha concluso Lanzarin. (Rev)