Camera: domani Montecitorio illuminato di verde teal per tumori cervice uterina

- Domani giovedì 17 novembre la Camera aderisce all'iniziativa promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) concernente una strategia globale per accelerare l'eliminazione dei tumori dalla cervice uterina. E' quanto si legge in una nota. La facciata di Montecitorio, pertanto, viene illuminata di colore verde teal - foglia di thè, colore simbolo della manifestazione, dalle 18 del 17 novembre alle ore 1:00 del 18. (Com)