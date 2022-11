Iran: fonti stampa, almeno 5 morti a seguito di attacco terroristico nel sud-ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque individui, tra cui membri della sicurezza, sono rimasti uccisi a seguito di quello che è stato definito un “attacco terroristico” a Izeh, nel sud-ovest dell’Iran. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Fars”, citando fonti della sicurezza in condizioni di anonimato, secondo cui due uomini armati non identificati hanno sparato con kalashnikov contro persone e agenti di polizia. I feriti ammontano a quindici, fa sapere l'agenzia di stampa iraniana "Irna". L’attacco ha avuto luogo mentre anche Izeh continua ad assistere alla violenta mobilitazione popolare innescata dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta il 16 settembre scorso dopo essere stata arrestata dalla polizia morale iraniana. In effetti, riferisce “Fars”, gli attentatori, che hanno agito a bordo di una motocicletta, avrebbero approfittato del caos provocato dalle manifestazioni in corso. (Res)