Cina-Italia: Xi a Meloni, basi per cooperazione sono “solide”

- Cina e Italia “sono civiltà antiche e partner strategici globali con ampi interessi comuni e solide basi per la cooperazione". Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, al termine dell’incontro avuto oggi con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine del vertice G20 a Bali, in Indonesia. Cina e Italia dovrebbero espandere il consenso e costituire un esempio per lo sviluppo di relazioni tra Paesi diversi per sistema sociale e retroterra culturale, ha aggiunto il presidente cinese secondo l’emittente “Cctv”. Pechino aderisce all'apertura verso l'esterno ed "è disposta a importare più prodotti italiani di alta qualità, accogliendo l'Italia come Paese d'onore all’edizione 2023 della Fiera internazionale dei beni di consumo", ha detto ancora Xi. (Cip)