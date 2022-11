Ucraina: capo di Stato maggiore Usa, attacchi russi contro infrastrutture energetiche sono crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi missilistici russi contro le infrastrutture energetiche civili in Ucraina rappresentano un crimine di guerra. Lo ha detto il capo di Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, Mark Milley, durante una conferenza stampa organizzata al termine di una riunione virtuale del gruppo di contatto per la difesa ucraina. “Ci sono migliaia di persone in Ucraina che hanno già perso l’accesso al riscaldamento e all’elettricità, con l’inverno in arrivo: senza contare che gli attacchi contro le infrastrutture energetiche ostacolano le attività degli ospedali e di altre strutture critiche”, ha detto, aggiungendo che la guerra iniziata dalla Russia rappresenta “un tentativo di distruggere l’ordine globale creato dopo la Seconda guerra mondiale”. (Was)