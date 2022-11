Borsa: Mef, conclusa prima fase Btp Italia con oltre 250 mila sottoscrizioni retail per oltre 7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che si è conclusa la prima fase del collocamento della 18ma emissione del Btp Italia, dove è stata riscontrata una significativa partecipazione dei piccoli risparmiatori (retail). In particolare – riferisce una nota – dal 14 al 16 novembre 2022, hanno sottoscritto il Btp Italia 255.753 risparmiatori per un controvalore pari a 7.281,189 milioni di euro. Domani dalle ore 10 alle ore 12, avrà luogo invece la seconda fase di collocamento del titolo, riservata agli investitori istituzionali, che si svolgerà sempre sulla piattaforma Mot (il Mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa italiana). Prima dell'apertura del collocamento, sulla base delle condizioni di mercato, il ministero dell'Economia e delle Finanze fisserà e comunicherà il tasso cedolare (reale) annuo definitivo di questa diciottesima emissione, che non potrà essere comunque inferiore al tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito, pari all'1,60 per cento, già annunciato lo scorso 11 novembre 2022. Sul sito del ministero sono pubblicati tutti i documenti che illustrano sia le modalità di collocamento e distribuzione del titolo che le modalità di calcolo della cedola e della rivalutazione del capitale. (Rin)