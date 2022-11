© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Restiamo sorpresi dalla decisione del tribunale civile di Roma che accogliendo un ricorso stabilisce che sul documento d'identità di una bambina dovrà comparire la dicitura neutra di genitore. Fratelli d'Italia contrasterà questa deriva e si batterà in Parlamento per difendere la famiglia tradizionale composta da madre e padre". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi. (Com)