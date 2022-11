Olimpiadi 2026: Zaia, si andrà avanti con il progetto della pista da bob

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla questione della pista da bob "ho scritto al presidente Malagò per avere chiarezza. È bene chiarire che il cantiere non è della Regione e il finanziamento è statale. Ciò non toglie che avendo io la paternità della candidatura di Cortina a sede delle Olimpiadi 2026 mi si è posto un problema, quello di segnalare che si è aperto un ampio dibattito che deve avere delle risposte". Con queste parole il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha spiegato le ragioni della lettera inviata in questi giorni a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, sul tema. Rispetto a questo "ho chiesto al Coni se ci sono soluzioni alternative di cui non sono a conoscenza. Mi è stato risposto di no ma soprattutto è stato sottolineato che uscire dai confini nazionali per organizzare le Olimpiadi 2026 non rientra negli obiettivi dell'Italia", ha spiegato Zaia, che ha concluso: "Il disegno per la pista da bob va avanti con il commissario straordinario Luigi Sant'Andrea, c'è il progetto di demolizione della vecchia pista e quello di realizzazione della nuova struttura". (Rev)