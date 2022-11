Veneto: inaugurato a Castelfranco il primo Ufficio di prossimità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina presso il municipio di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, è stato inaugurato il primo Ufficio di prossimità, una serie di sportelli destinati a far avvicinare i cittadini all'ambito della giustizia. "Siamo orgogliosi di poter inaugurare un servizio che garantisce piena collaborazione tra Tribunali ed Enti locali", hanno dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale alla Formazione, Istruzione e Lavoro e l'assessore alla Programmazione, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Enti locali e Affari generali, Francesco Calzavara, che oggi hanno preso parte al momento inaugurativo. "Sono attualmente 31 i Comuni e le Unioni di Comuni che hanno manifestato interesse a partecipare al progetto e circa la metà di questi è pronta ad aprire al pubblico entro il primo trimestre del 2023", hanno aggiunto. Questo ufficio, come spiegato nel comunicato, "sarà un punto di accesso facilitato al sistema-giustizia in grado di offrire servizi omogenei in materia di volontaria giurisdizione". (Rev)