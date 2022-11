Cile: Boric partecipa a Foro Apec, focus su investimenti per la riattivazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, sarà al vertice dei capi di Stato del Foro di cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) che si apre domani ai Bangkok soprattutto per incrementare gli investimenti esteri nel Paese. "Spero di tornare nel nostro Paese con buone notizie in materia di investimenti e di riattivazione dell'economia", ha detto Boric in un punto stampa al suo arrivo in Tailandia. "Terremo importanti riunioni bilaterali con leader mondiali, rafforzeremo l'integrazione commerciale così come l'integrazione culturale con un mondo che sta cambiando in modo vertiginoso, e questo rappresenta uno sforzo tremendamente importante", ha aggiunto il presidente cileno. Boric ha sottolineato il fatto che della sua delegazione forma parte oltre alla ministra degli Esteri (Antonia Urrejola) e al ministro delle Finanze (Mario Marcel) anche una rappresentanza del settore imprenditoriale che sarà inclusa nei colloqui che verranno portati avanti nel trascorso del Foro. (segue) (Res)