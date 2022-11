Cile: Boric partecipa a Foro Apec, focus su investimenti per la riattivazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'intervista concessa domenica al canale "Tv13", Marcel ha definito l'appuntamento come "molto importante". "Terremo riunioni multilaterali e bilaterali con le principali economie del mondo e le più importanti per il Cile", ha detto. Al centro dell'agenda di Boric, ha commentato da parte sua Urrejola, sarà principalmente la questione del commercio in un momento in cui l'economia globale sta rallentando ma anche la sostenibilità e l'inclusione saranno parte del focus. Dall'Esecutivo sottolineano inoltre che in tempi di grave crisi economica mondiale e le sfide del cambiamento climatico, "la visione del Pacifico acquista maggiore rilevanza". (segue) (Res)