Ita: Uiltrasporti, incontro positivo su occupazione e piano industriale, due tavoli di confronto nei prossimi giorni

- È stato un primo incontro “interlocutorio ma positivo per le conferme che sono emerse sul tema del piano industriale". Lo ha dichiarato il segretario nazionale della Uiltrasporti, Ivan Viglietti, al termine dell'incontro che si è tenuto oggi tra le organizzazioni sindacali e l'amministratore delegato di Ita Airways. "Abbiamo avuto la conferma dello sviluppo della flotta che da 71 aeromobili passerà a 95 nell'arco del 2023 generando un positivo effetto sull'occupazione, si prevedono infatti circa 350 assunzioni di piloti e di circa 900 assistenti di volo, mentre è ancora in fase di analisi l'effetto sul personale di terra che comunque ci sarà. Elementi che confermano la linea portata avanti con gli accordi stipulati a dicembre 2021 per la nascita di Ita Airways e che danno prospettive ai lavoratori ancora in attesa di essere reinseriti nel ciclo produttivo. Abbiamo chiesto di approfondire il confronto sul piano industriale e sugli sviluppi riguardanti le decisioni sulla privatizzazione che andranno discusse con il governo", ha sottolineato Viglietti, che ha aggiunto: "Abbiamo poi posto con forza il tema dell'innalzamento dei salari che dovranno recuperare i livelli adeguati per una compagnia che non è più in fase di start up e abbiamo chiesto di avviare un confronto sui temi dell'organizzazione e dei carichi di lavoro. L'azienda ha risposto dando la disponibilità al confronto e fissando già per i prossimi giorni i primi due incontri. Le legittime istanze dei lavoratori di Ita Airways e di quelli che attendono di tornare a lavorare che noi rappresentiamo richiedono risposte concrete e rapide per garantire da un lato all'azienda un armonico sviluppo e dall'altro alle persone un futuro più sereno e dignitoso in linea con la professionalità e con lo spirito di sacrificio dimostrato sul campo". (Rin)