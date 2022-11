Veneto: riunito tavolo del direttivo Upi regionale, al centro temi della piattaforma programmatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi, nella sede della provincia di Treviso, un tavolo di confronto del direttivo Unione province italiane del Veneto nel quale sono stati discussi i temi dell'elezione diretta del presidente della Provincia, il ripristino della Giunta e l'aumento dei consiglieri che nelle scorse settimane sono state presentate anche al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Calderoli. Insieme ad essi sono stati discussi altri temi. "Il documento della Piattaforma programmatica inviato al governo il 4 novembre è stato un primo passo fondamentale, così come il sostegno dimostrato dal ministro Calderoli, ma anche un primo risultato importante di quanto raccolto nei mesi scorsi di discussione sulla necessità di riformare le Province e tornare all'elezione diretta del presidente, rivedere il sistema finanziario e i tributi propri, che per garantire stabilità alle Province non possono essere esclusivamente legati all'Ipt e alla Rc Auto, la necessità di eliminare il prelievo forzoso e anche azzerare i costi della politica", ha affermato Stefano Marcon, presidente Upi Veneto. (Rev)