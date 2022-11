Sahel: Onu, insicurezza continua a peggiorare "situazione umanitaria già disastrosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione della sicurezza nel Sahel continua a deteriorarsi, costringendo migliaia di civili innocenti a lasciare le loro case. Lo ha detto oggi Martha Pobee, assistente del segretario generale delle Nazioni Unite per l'Africa, che in un briefing al Consiglio di sicurezza dell'Onu ha affermato che le donne e i bambini sono le principali vittime della violenza e della crescente disuguaglianza. “Questa insicurezza sta esacerbando una situazione umanitaria già disastrosa”, ha affermato Pobee, sottolineando che la Forza congiunta del Gruppo dei Cinque (G5) – creata nel 2017 dagli allora capi di Stato di Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger per contrastare il terrorismo nella regione – rimane una componente importante per rispondere all'insicurezza nella regione. Nonostante le sfide, compreso il ritiro del Mali a maggio dalla forza, Pobee ha assicurato che la Forza congiunta continua a condurre operazioni militari nel settore centrale nell'area cosiddetta dei tre confini, al confine tra Mali e Mauritania e tra Ciad e Niger. Inoltre, sta prendendo in considerazione un nuovo concetto di operazioni per affrontare l'evoluzione della situazione umanitaria e della sicurezza e il ritiro del Mali. Nel frattempo, ha aggiunto, il segretariato esecutivo e le componenti del G5 Sahel continuano a mettere in atto la politica di genere e a promuovere la formazione per le donne leader. (segue) (Res)