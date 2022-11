Sahel: Onu, insicurezza continua a peggiorare "situazione umanitaria già disastrosa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La funzionaria ha quindi informato il Consiglio del fatto che la Missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite in Mali (Minusma) intende continuare a rafforzare la Forza congiunta, anche collaborando con gli appaltatori per fornire "materiali di consumo per il supporto vitale ai quattro contingenti della Forza al di fuori del Mali". "Le sfide tecniche e operative rimangono motivo di preoccupazione", ha affermato Pobee osservando che il disaccordo tra gli Stati membri del G5 Sahel, culminato nel ritiro del Mali, ha ulteriormente complicato la capacità di Minusma di sostenere la Forza congiunta. “La sconfitta del terrorismo e dell'estremismo violento richiede una risposta globale e non si otterrà solo con i progressi militari”, ha proseguito. “È importante che la Forza congiunta integri i diritti umani e il diritto umanitario internazionale al centro delle sue operazioni, altrimenti rischia di favorire un ulteriore terreno fertile per gruppi estremisti violenti, causando sempre maggiori sofferenze alle popolazioni”, ha osservato, sottolineando l'urgente necessità di "una svolta coordinata nella nostra risposta all'estremismo violento". “Se falliremo in questo sforzo, gli effetti del terrorismo, dell'estremismo violento e della criminalità organizzata si faranno sentire ben oltre la regione del Sahel e, in effetti, il continente africano”, ha affermato Pobee, spingendo per un “ripensamento” degli approcci. (segue) (Res)