Sahel: Onu, insicurezza continua a peggiorare "situazione umanitaria già disastrosa" (3)

- In questo spirito, le Nazioni Unite, l'Unione africana e altri stanno sostenendo un gruppo indipendente di alto livello sulla sicurezza e lo sviluppo nel Sahel, volto a "raccogliere maggiore attenzione e risorse a livello nazionale, subregionale, regionale e livello internazionale e proporre modi innovativi per affrontare le sfide della sicurezza, della governance e dello sviluppo nella regione”, ha aggiunto. In attesa delle raccomandazioni del gruppo, Pobee ha affermato di poter contare sul continuo sostegno del Consiglio per un “Sahel stabile, sicuro, pacifico e prospero”. “Di fronte alle crescenti minacce alla regione e oltre, esortiamo la comunità internazionale a rimanere impegnata nello spirito di responsabilità condivisa e solidarietà con le popolazioni della regione”, ha concluso la funzionaria delle Nazioni Unite. Intervenendo al briefing il segretario esecutivo del G5 Sahel, Eric Tiaré, ha da parte sua sottolineato che, nonostante lo scoraggiamento, gli Stati membri non devono arrendersi, e ha sottolineato la necessità di raddoppiare il supporto a livello di terra per la forza del G5, ricordando che è necessaria un'azione urgente per arginare l'espansione terroristica. Zakaria Ousman Ramadan, presidente del Centro ciadiano per gli studi strategici e la ricerca prospettica, ha sostenuto che l'espansione dell'attività terroristica minaccia le risorse nazionali in tutta la regione e che il G5 ha bisogno di un nuovo concetto di operazioni, avvertendo che un ulteriore deterioramento della sicurezza e dell'economia potrebbe incoraggiare i gruppi terroristici. (Res)