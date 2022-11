Decreto Aiuti ter: Liris (Fd'I), è l'ora della responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo avuto la forza e la responsabilità di approvare un decreto mettendo al centro la Patria e i cittadini, un decreto non partorito da noi e che miglioreremo col quater". Lo ha affermato in dichiarazione di voto, in Aula, il senatore di Fratelli d'Italia, Guido Liris. "E' giunta l'ora delle responsabilità - ha sottolineato il parlamentare -. In passato ci hanno abituato a troppi voti di fiducia senza alcuna discussione ed è paradossale che oggi ci si venga ad accusare. L'opposizione faccia le sue proposte se ritiene che le nostre non siano giuste ma mettiamo al bando ogni sorta di ideologismo e guardiamo a far crescere la nostra nazione. Noi chiediamo al ministro Sangiuliano di rivedere i vincoli perché rivederli significa Pil e opere pubbliche, così come vogliamo sburocratizzare la Via perché vogliamo uno sviluppo che metta al centro l'uomo e non l'ambientalismo da salotto". L'esponente di Fd'I ha concluso: "Siamo per la cultura delle differenze e del rispetto dei diritti. I dati mostrano che il gradimento del governo sta oltre il 50 per cento e Fratelli d'Italia oltre al 30, lo spread sta sotto a 200 e siamo certi di aver intrapreso la via più giusta". (Rin)