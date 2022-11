Ita: da azionista Mef assenso a deleghe per Turicchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante dell'azionista Mef "ha dichiarato, nel corso dell’assemblea di Italia trasporti SpA (Ita) che si è svolta oggi, l’assenso preventivo nell’eventualità in cui il Consiglio di amministrazione proponesse di attribuire al presidente Antonino Turicchi le deleghe in materia di strategia, finanze, comunicazioni e rapporti istituzionali. A differenza del precedente presidente, non sono state proposte per Turicchi le deleghe al personale". E' quanto si legge in una nota. (Com)