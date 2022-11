Egitto: governo vieta l’immagazzinamento segreto del riso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Egitto ha stabilito che i venditori e produttori che immagazzineranno segretamente o nasconderanno prodotti strategici come il riso, non mettendoli in vendita, saranno sottoposti a una pena detentiva non inferiore a un anno e a una multa pari almeno al valore della merce nascosta. In caso di recidiva, gli anni di detenzione e l’importo della sanzione potrebbero raddoppiare. Lo ha riferito il governo a seguito di una riunione durante la quale è stata evidenziata la necessità di monitorare questo tipo di pratiche nel mercato egiziano e di impedire che produttori e venditori monopolizzino il mercato o sfruttino a proprio vantaggio il forte aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Negli ultimi giorni, i cittadini si erano lamentati della mancanza di riso nei mercati e centri commerciali del Paese, mentre il governo si è reso conto che alcuni produttori e venditori stavano trattenendo le proprie forniture per poi venderle a prezzi maggiorati. La nuova misura introdotta dall'esecutivo rimarrà in vigore per i prossimi tre mesi o fino a quando non sarà abrogata dal governo. I produttori, i distributori, i fornitori e i venditori di riso dovranno segnalare al ministero dell'Approvvigionamento le quantità e le tipologie di riso in loro possesso. (Cae)