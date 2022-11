Ucraina: Austin, forze russe in difficoltà, sanzioni stanno avendo effetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate russe in Ucraina sono in difficoltà: hanno subito perdite importanti, non solo in termini di uomini ma anche di equipaggiamenti militari come i carri armati. Lo ha detto il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, durante una conferenza stampa organizzata al termine di una riunione virtuale del gruppo di contatto per la difesa ucraina. “Inoltre, le sanzioni della comunità internazionale stanno avendo effetto sulla capacità di produzione di munizioni e missili”, ha aggiunto. Le difficoltà dei russi sono state sottolineate anche dal capo di Stato maggiore congiunto degli Stati Uniti, Mark Milley. “Una conquista militare dell’Ucraina da parte della Russia è quasi impossibile: tuttavia, avendo occupato quasi il 20 per cento del territorio, sarà molto difficile per Kiev cacciare i russi da tutto il territorio nazionale, a meno di un totale collasso delle forze russe”, ha spiegato, aggiungendo che in questa situazione c’è spazio per una soluzione politica al conflitto. (Was)