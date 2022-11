Congo-Kinshasa: Francia condanna offensiva ribelli M23 nel Nord Kivu, cessare i combattimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Francia condanna "con la massima fermezza" l'offensiva dei ribelli del Movimento 23 marzo (M23) nell'est del Repubblica democratica del Congo (Rdc). In una nota, il ministero degli Esteri di Parigi invita il gruppo ribelle - che il governo di Kinshasa accusa di essere sostenuto militarmente e finanziariamente dal Ruanda - a "ritirarsi immediatamente da tutte le aree che occupa", estendendo l'invito a "tutti i gruppi armati" a cessare "i combattimenti e ad avviare il processo di disarmo". La dichiarazione giunge dopo che i ribelli M23 hanno rivendicato di aver preso il controllo delle località di Kibumba, Ruhunda, Kabuhanga, Tongo e Mulimbi, nella provincia del Nord Kivu. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal movimento ribelle congolese. Nessun commento ufficiale è per ora giunto da parte dell'esercito congolese. L'annuncio giunge dopo che l'ex presidente del Kenya e mediatore della Comunità dell'Africa centrale (Eac) per la Rdc, Uhuru Kenyatta, ha chiesto un intervento urgente nell'est congolese dove i combattimenti tra l'esercito e i ribelli M23 sono divampati di nuovo nell'ultima settimana causando la fuga di centinaia di persone dalle loro case. In una conferenza stampa tenuta al termine di una visita alla città di Goma, capoluogo del Nord Kivu, e al vicino campo per sfollati di Kanyaruchinya, Kenyatta ha affermato che i gruppi ribelli e i loro sostenitori - con chiaro riferimento al Ruanda - non hanno onorato gli impegni, presi durante i colloqui di pace all'inizio di quest'anno a Nairobi, di rimanere nelle loro posizioni. “Smettetela di litigare, poi parleremo. Non possiamo dialogare e poi dopo cessare le ostilità. Fermiamo la guerra e poi dialoghiamo”, ha detto Kenyatta. “Ho visto bambini, donne e anziani che sono diventati sfollati nel proprio Paese. Anche se abbiamo problemi e incomprensioni, fermiamo prima la guerra. Questi bambini, donne e anziani non si preoccupano delle cause della guerra. Ci sono migliaia e migliaia di sfollati. Io li ho visti e voi stessi li avete visti”, ha dichiarato l'ex presidente keniota. (segue) (Frp)