Congo-Kinshasa: Francia condanna offensiva ribelli M23 nel Nord Kivu, cessare i combattimenti (2)

- In precedenza, mentre si trovava a Kinshasa, Kenyatta aveva invitato i ribelli dell'M23 a deporre le armi poiché il governo della Rdc considera i ribelli dell'M23 come terroristi e si rifiuta di dialogare con loro a meno che non depongano le armi e si ritirino dalle zone che occupano. I ribelli dell'M23, da parte loro, si dicono disponibili al dialogo ma preferirebbero parlare direttamente con le autorità di Kinshasa e non tramite intermediari. Nel frattempo, ieri a Kanyaruchinya si è diffuso il panico generale quando sono state fatte esplodere munizioni di armi pesanti, costringendo migliaia di persone a fuggire dalle loro case verso Goma. Un altro sito di accoglienza per sfollati - opera Don Bosco Ngangi - è stato creato sempre nel territorio di Nyiragongo dai salesiani per ospitare i nuovi arrivati ​​e ridurre l'affollamento a Kanyaruchinya. Kenyatta è arrivato a Kinshasa domenica scorsa, quando ha avuto un colloquio di quasi due ore con il presidente congolese Felix Tshisekedi. Obiettivo della visita è quello di preparare il terzo round di colloqui di pace che - inizialmente previsto a partire da oggi - si svolgerà a partire dal prossimo 21 novembre. Nei giorni scorsi Kenyatta ha tenuto una serie di consultazioni con gli attori nazionali coinvolti nel processo di pace, compresi i rappresentanti delle comunità locali, i leader di confessioni religiose e le autorità tradizionali. Il lavoro di Kenyatta, tuttavia, è stato "gravemente ostacolato dalla terribile crisi umanitaria in corso a Goma e dintorni", ha affermato in una nota il ministero degli Affari esteri di Nairobi. (segue) (Frp)