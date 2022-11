Congo-Kinshasa: Francia condanna offensiva ribelli M23 nel Nord Kivu, cessare i combattimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo è arrivato oggi a Goma il secondo contingente di truppe keniote impegnate nell'ambito della Forza regionale della Comunità dei Paesi dell'Africa orientale (Eacrf), approvata nel giugno scorso dai leader dell'Eac per contrastare l'avanzata dei ribelli dell'M23. Lo riferisce la stampa keniota, precisando che le truppe si aggiungeranno agli oltre 900 uomini già presenti in territorio congolese. Sabato scorso sono atterrati a Goma i primi due aerei con a bordo circa 100 militari delle Forze di difesa del Kenya (Kdf) schierati nell'est della Rdc, dopo che il parlamento di Nairobi ha approvato la scorsa settimana l'invio di poco più di 900 uomini da impiegare nell'ambito della forza reginale. Anche i contingenti di Uganda e Burundi sono presenti nel Nord Kivu, dove dal maggio 2021 vige lo stato d'assedio. Intanto, in uno sviluppo correlato, il Senato congolese ha approvato ieri un disegno di legge che estende lo stato d'assedio - decretato per la prima volta nel maggio 2021 - nelle province del Nord Kivu e dell'Ituri, che conferisce alle autorità poteri speciali per far fronte all'insicurezza. La proroga è stata approvata con 73 voti a favore e due contrari. (segue) (Frp)