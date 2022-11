Congo-Kinshasa: Francia condanna offensiva ribelli M23 nel Nord Kivu, cessare i combattimenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni nell'est della Rdc sono riesplose di recente dopo la conquista da parte dell'M23 delle città di Kiwandja e Rutshuru e la decisa avanzata dei ribelli verso Goma, capoluogo del Nord Kivu e centro del potere provinciale. Nelle ultime ore i combattimenti si stanno concentrando sulla conquista di Kibumba, città del Nord Kivu che aprirebbe la strada dei ribelli verso il capoluogo provinciale Goma, da cui dista circa 20 chilometri. Secondo fonti di stampa locali, i miliziani stanno tentando di rompere lo sbarramento dell'esercito, che sta facendo prova di una solida resistenza. Nell'ultima settimana i combattimenti si sono concentrati nell'area in cui a febbraio del 2021 è stato assassinato l'ambasciatore d'Italia Luca Attanasio: violenti scontri sono registrati intorno a Kibumba, capoluogo del territorio di Nyiragongo, e si estendono verso la vicina Kibati, mentre l'esercito è riuscito a respingere il tentativo dei ribelli di prendere la città di Tongo. Fonti stampa parlano inoltre di una calma preoccupante sulle linee del fronte a Rutshuru, in particolare sull'asse Kalengera-Tongo, e verso Mabenga a nord di Kiwanja. Alcuni villaggi di Tongo, situati ai margini del Parco Nazionale dei Virunga, sarebbero si sarebbero interamente svuotati dei loro abitanti in seguito alle esplosioni sentite in zona. (Frp)