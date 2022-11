Governo: Conte, Meloni ha portato la figlia al G20? Sto dalla sua parte senza se e senza ma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia "ci si lamenta se ci sono poche donne in politica, nei ruoli apicali, se ci si trova a scegliere fra lavoro e famiglia. Poi però si apre un dibattito senza senso sul fatto che Giorgia Meloni abbia portato sua figlia al vertice G20 di Bali. Contesto alla premier le scelte su politica estera, caro bollette, favori agli evasori fiscali e tagli del sostegno agli ultimi. Però su questo episodio sto dalla sua parte, senza se e senza ma. Grazie all’iniziativa del M5s, abbiamo ottenuto che le parlamentari possano finalmente allattare i propri figli in Aula. Un messaggio forte per un Paese che su questi temi, evidentemente, è ancora troppo indietro". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Rin)