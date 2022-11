Pnrr: Pirovano, bene Valditara, massimo impegno Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per l'approccio pragmatico alle scadenze e allo stato di aggiornamento del Pnrr che riguardano l'edilizia scolastica. Come gruppo Lega al Senato, siamo intervenuti immediatamente, con massima attenzione al tema. Oggi, infatti, è stato approvato un nostro ordine del giorno, a mia prima firma, che impegna il governo a farsi promotore per richiedere una dilazione dei termini per gli adempimenti degli Enti locali, individuando soluzioni che consentano a Comuni e Città metropolitane di conseguire pienamente gli obiettivi del Pnrr. Siamo sulla strada giusta. Come Lega, continueremo a monitorare e a portare avanti istanze concrete per i territori". Lo afferma in una nota la senatrice della Lega, Daisy Pirovano, prima firmataria dell'ordine del giorno al decreto Aiuti ter sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato oggi a palazzo Madama.(Com)