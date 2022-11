Roma: Pd, bene Regione Lazio con gli ulteriori fondi per sostegno all'affitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la delibera proposta dall'assessore alla casa Massimiliano Valeriani, "che stanzia altri 31,5 milioni, di cui 15,8 per Roma, per aiutare le famiglie in difficoltà con il pagamento dell'affitto, la Regione Lazio ancora una volta dimostra attenzione alle necessità più importanti che riguardano i cittadini". Lo dichiarano i consiglieri capitolini del Pd Giammarco Palmieri, Daniele Parrucci e Claudia Pappatà. "Con questo ulteriore investimento, si arriva così alla straordinaria cifra di 130 milioni che l'assessorato alla casa della Regione Lazio, guidato da Massimiliano Valeriani, dal 2019 ad oggi ha garantito ai cittadini laziali. Migliaia di famiglie che grazie a questi fondi hanno potuto pagare l'affitto della casa in cui vivono anche nelle fasi più difficili come quella della pandemia", concludono i consiglieri Pd. (Com)