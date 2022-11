Messico: domani ministro Esteri Ebrard in visita di due giorni in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, inizia domani, giovedì 17, ad Ankara, una visita ufficiale di due giorni in Turchia. Il ministro co-presiederà la seconda edizione della Commissione binazionale di Alto livello Messico-Turchia, assieme all'omologo Mevlut Cavusoglu. Ebrard è anche atteso ad incontri con imprenditori ed esponenti della comunità messicana in Turchia. Una visita che rappresenta la continuità del "dialogo di alto livello tra il nostro Paese, potenze di media grandezza e con influenza regionale" si legge in una nota del ministero degli Esteri. Al tempo stesso, il Messico intende "continuare a sostenere la presidenza turca" del gruppo Mikta, piattaforma che da dieci anni riunisce i leader di Messico, Indonesia, Repubblica di Corea, Turchia e Australia. Un gruppo che a Bali, nel corso dei lavori del G20, ha sostenuto il vertice dei ministri degli Esteri. (segue) (Mec)