Messico: domani ministro Esteri Ebrard in visita di due giorni in Turchia (2)

- Lasciata Ankara, Ebrard volerà alla volta del Qatar, su invito dell'emiro Tamim bin Hamas al Thani, per assistere alla cerimonia di inaugurazione dei mondiali di Calcio. Il ministro si recherà in visita al Centro Mexico Qatar 2022, un ufficio aperto per offrire protezione e assistenza consolare ai connazionali, inteso come un ufficio distaccato temporaneo dell'ambasciata. La tappa qatariota completa una trasferta iniziata con la presenza al vertice delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Cop27, tenutosi a Sharm el Sheik, Egitto. Nell'occasione Ebrard ha rappresentato la visione del governo sul processo di transizione alle energie pulite. Subito dopo, il ministro ha preso parte ai lavori del G20, in Indonesia, portando con sé alcuni impegni a nome del governo. (segue) (Mec)