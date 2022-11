Messico: domani ministro Esteri Ebrard in visita di due giorni in Turchia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esistono schemi legali validi in Paesi come l'India, Singapore o nell'Unione Europea, ma "varrebbe la pena che facessimo uno sforzo per coordinare i nostri regolamenti al fine di proteggere la sicurezza in senso ampio e anche la sicurezza dei cittadini rispetto al controllo dei dati", ha detto. Il ministro ha quindi proposto di lavorare per proteggere i diritti degli internauti anche cercando di impedire monopoli e oligopoli, ritenuti "molto pericolosi per le libertà umane". Ebrard ha chiuso l'intervento invitando i Paesi membri del G20 a fare la "differenza sostanziale su come possa evolvere la trasformazione digitale nie prossimi anni", nell'ottica della ripresa economica e del "benessere digitale". (segue) (Mec)