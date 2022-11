Messico: domani ministro Esteri Ebrard in visita di due giorni in Turchia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico ha partecipato al vertice di Bali unendo la sua preoccupazione per i continui bombardamenti contro la popolazione civile in Ucraina, ribadendo l'appello per la fine delle ostilità. Ebrard ha inoltre salutato il consenso raggiunto dai venti leader nella stesura della Dichiarazione finale, comprendente citazioni alla crisi in Europa orientale, l'impatto che questa ha nella sicurezza alimentare ed energetica, così come il monito sull'uso delle armi nucleari. Infine il ministro ha portato ai lavori, e nella stessa Dichiarazione, la proposta di creare nuove forme di finanziamento dei Paesi ad ingresso medio e basso. Un impegno che si collega alla proposta del presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, di "appoggiare quasi un miliardo di persone che vivono con meno di due dollari al giorno". (segue) (Mec)