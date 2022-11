Migranti: Rampelli (Fd’I), bene linea Piantedosi, guerra a trafficanti di esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Concordo pienamente con il ministro dell'Interno Piantedosi: “solidarietà ai chi fugge dai conflitti e guerra ai trafficanti di essere umani”. È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, interpellato dai giornalisti sull'informativa del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. “Non sono i criminali sfruttatori della disperazione che possano determinare le politiche migratorie in Italia, non sono gli aguzzini con le mani sporche di sangue a fare le selezioni d'ingresso in Europa. L'indegno giro d'affari e la mattanza di esseri umani annegati nel Mediterraneo, con il governo Meloni, finirà", ha aggiunto Rampelli. (Rin)