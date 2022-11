Ucraina: presidente Zelensky incontra a Kiev vicepresidente Banca mondiale Bjerde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha avuto un incontro a Kiev con la vicepresidente della Banca mondiale per l'Europa e l'Asia centrale, Anna Bjerde. Lo ha reso noto lo stesso Zelensky attraverso Telegram. “Durante l'incontro con Anna Bjerde, vicepresidente della Banca mondiale per l'Europa e l'Asia centrale, abbiamo discusso della preparazione di progetti relativi al ripristino dei trasporti ucraini, delle infrastrutture energetiche e della sfera dell'assistenza sanitaria”, ha scritto Zelensky. “Vogliamo sempre accogliere calorosamente i nostri amici e partner in Ucraina. Ma la delegazione della Banca mondiale è arrivata a Kiev il giorno in cui la Russia ha lanciato un altro massiccio attacco missilistico sul territorio ucraino. Apprezziamo il vostro soggiorno qui. Questo è un segnale importante per noi”, ha precisato il capo dello Stato ringraziando la Banca mondiale per il sostegno e “la rapida risposta ai bisogni dell'Ucraina sin dai primi giorni della guerra su vasta scala”.(Kiu)