Regno Unito: sindacato ferroviaro Rmt annuncia proseguo delle azioni sindacali

- Il settore dei trasporti nel Regno Unito potrebbe dover affrontare nuovi scioperi nei prossimi mesi. I membri del sindacato ferroviario Rmt hanno infatti votato per proseguire l'azione sindacale iniziata ormai lo scorso giugno. La sigla Rmt ha reso noto che il 91,6 per cento dei votanti tra i lavoratori di Network Rail e altre 14 società di gestione del traffico ferroviario passeggeri hanno dato l'autorizzazione per ulteriori azioni sindacali. Rmt non ha al momento annunciato alcuna nuova data di sciopero. (Rel)