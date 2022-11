Usa: da Elon Musk ultimatum a dipendenti di Twitter, un giorno per decidere se rimanere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk ha dato un ultimatum ai dipendenti di Twitter, che avranno fino alle 17 di domani (alle 23 in Italia) per comunicare se hanno intenzione di continuare a lavorare per la società, invitando i lavoratori a lasciare il proprio impiego se non condividono la sua visione per quello che dovrà essere il futuro della piattaforma. In una email inviata ai dipendenti, Musk ha affermato che Twitter “ha davanti a sé un percorso complicato”, garantendo tre mensilità a chi “non vorrà essere qui per costruire una nuova piattaforma”. Dopo aver completato l’acquisizione della società per 44 miliardi di dollari, il fondatore di Tesla ha licenziato il top management e tagliato circa metà della forza lavoro, che prima dei provvedimenti contava circa 7.500 persone, portando all’interno dell’azienda persone a lui vicine. “In un mondo sempre più competitivo, dobbiamo aumentare le ore e l’intensità del lavoro: è necessaria una performance eccezionale”, si legge nel messaggio. (Was)