Torino: il 18 ottobre sciopero e presidio davanti ad Alessio Tubi dopo incidente sul lavoro

- Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp hanno proclamato uno sciopero e un presidio davanti all'Alessio Tubi per il prossimo 18 novembre a seguito dell'ennesimo incidente sul lavoro. "Non è più tollerabile che in Italia ci sia una media di 3 morti sul lavoro al giorno ed innumerevoli infortuni, molti dei quali gravi - hanno affermato i sindacati in una nota stampa -. Con questa iniziativa vogliamo porre all'attenzione il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che deve avere una soluzione definitiva e la situazione dei lavoratori in somministrazione. Abbiamo tre punti da sottoporre: 1) Le istituzioni locali, devono farsi carico di richiedere al governo nazionale, lo stanziamento immediato di fondi per incrementare gli ispettori in modo da aumentare le verifiche, attualmente assolutamente insufficienti, nei luoghi di lavoro; 2) Le associazioni delle imprese, a partire da Assolavoro e Assosomm, devono essere parte in causa e non solo delegare tutte le responsabilità alle imprese utilizzatrici, in materia di salute e sicurezza, verificando fattivamente il rispetto delle regole a tutela dei propri dipendenti; 3) Aprire a tutti i livelli, partendo dal territorio, una riflessione sulla condizione reale dei lavoratori atipici e precari ormai impegnati in maniera trasversale in tutti i settori, compresi quelli pubblici, che vivono quotidianamente situazioni di ricattabilità che portano ad aumentare i ritmi e ad abbassare la soglia di tutela", hanno concluso Cgil, Cisl e Uil.(Rpi)