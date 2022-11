Regno Unito: governatore BoE, reputazione internazionale danneggiata da revisione bilancio del governo Truss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La reputazione internazionale del Regno Unito è stata danneggiata dalle turbolenze della revisione di bilancio del governo Truss. Lo ha affermato il governatore della Banca d'Inghilterra (BoE), Andrew Bailey. Parlando al comitato del Tesoro, Bailey ha evidenziato come "abbiamo danneggiato la nostra reputazione a livello internazionale, per quello che è successo”. Il governatore ha spiegato di aver partecipato alla riunione annuale del Fondo monetario internazionale (Fmi) a Washington, che ha avuto luogo poco dopo il mini-budget, e di essere consapevole dell'impatto delle scelte del precedente governo britannico. I presenti dicevano "non pensavamo che il Regno Unito l'avrebbe fatto", ha aggiunto Bailey. Secondo il governatore, riparare questo danno non sarà facile come riportare in linea i costi di indebitamento pubblico. (Rel)