Municipio Roma IX: assessore dimissionario, mia permanenza nel Pd per ora aspetto secondario

- A seguito delle dimissioni da assessore all’Ambiente del Municipio Roma IX, “la mia permanenza nel Partito democratico è un aspetto secondario e che valuterò in seguito”. Lo ha detto l’assessore dimissionario Alessandro Lepidini, esponente del Partito democratico, interpellato da “Agenzia Nova”. "È una valutazione che non va fatta in questo momento, ora la mia priorità è sviluppare iniziative per bloccare la costruzione dell'inceneritore", ha concluso.(Rer)