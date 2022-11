Aerospazio: Blinken, con Artemis 1 nuova missione spaziale per il bene dell’umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il lancio del razzo di Artemis I verso la Luna, la Nasa ha avviato una nuova missione tesa ad esplorare l’ignoto, per il bene dell’umanità. Lo ha detto in una nota il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Questo volo senza equipaggio è solo la prima di una lunga serie di missioni, ed è frutto della cooperazione internazionale nel campo dell’esplorazione spaziale: consentirà di stabilire una presenza sulla Luna e rappresenterà la base per le future missioni su Marte”, ha detto, aggiungendo che il programma Artemis ha consentito di creare “la più ampia e diversificata coalizione internazionale per l’esplorazione dello spazio”. (Was)