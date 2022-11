Giustizia: Pittalis (FI), riforma non più rimandabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma della giustizia "è una assoluta priorità non più rimandabile. Dopo anni di immobilismo, l'Italia ha bisogno di una riforma vera, profonda, garantista, che riduca i tempi dei processi e renda finalmente la nostra giustizia più equa, efficiente, europea". Lo scrive in una nota Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia della Camera. "Oggi, nel corso dell'Ufficio di presidenza della commissione Giustizia della Camera, ho colto l'occasione per ribadire quanto Forza Italia chiede da sempre: la separazione delle carriere, l'abolizione della legge Severino, l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione, l'abrogazione dei reati di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite - continua il parlamentare -. Ancora, chiediamo l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia: è ora che il Parlamento indaghi sugli intrecci tra politica e potere giudiziario. Vogliamo trasparenza e verità: lo dobbiamo ai cittadini italiani e ai tanti magistrati che ogni giorno lavorano seriamente. Infine, sarà necessario portare a compimento la legge sull'equo compenso. Si tratta di un percorso lungo, impegnativo, che vogliamo e dobbiamo portare a termine nel migliore dei modi: ce lo chiede il Paese, per il buon funzionamento del sistema giudiziario". (Com)