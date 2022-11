Telecomunicazioni: Etiopia, aperto bando di gara per società internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Etiopia ha aperto un bando di gara per identificare una società di telecomunicazioni internazionale che subentri nel mercato etiope insieme alle due società nazionali, Ethio Telecom e Safaricom Ethiopia. Lo riferisce "Addis Standard", spiegando che la gara rientra nel processo di denazionalizzazione di Ethio Telecom, per una quota pari al 40 per cento del gruppo. In una nota, il ministro delle Finanze Ahmed Shide e il ministro di Stato presso il ministero Eyob Tekalign hanno spiegato che da oggi, 16 novembre, è stata indetta una gara d'appalto per identificare la società internazionale di telecomunicazioni alla quale concedere una licenza al fianco dei due gruppi etiopi già operativi. La gara sarà aperta dal 16 novembre al 16 dicembre. (Res)